Представників країн Перської затоки запрошують до Києва

У Києві 14-16 жовтня відбудеться інвестиційна конференція «Інвестиційні перспективи в Україні» з представниками країн Перської затоки.

Про це повідомив заступник комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Костянтин БОНДАРЕВ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, у жовтні в Києві планується провести другий етап інвестиційної конференції.

К.БОНДАРЕВ зазначив, що Кувейт, Саудівська Аравія, Об`єднані Арабські Емірати мають серйозний грошовий потенціал і готові вкладати кошти в Україну.

Він повідомив, що у травні ц.р. у Кувейті за ініціативою народного депутата і за підтримки девелоперського холдингу Universal Development Construction (UDC Holding, Україна) було проведено бізнес-форум «Україна-2009 – вдалий час для інвестицій», на якому були представлені більш як 40 державних і бізнес-проектів.

За його словами, найбільший інтерес арабських інвесторів викликали агропромислова, видобувна, будівельна, телекомунікаційна галузі, а також енергозберігаючі проекти. Зокрема, на форумі було укладено контракти в газодобувній і агропромисловій сфері.

Народний депутат повідомив, що профільний комітет ВР і UDC Holding розробляють інтернет-сайт у вигляді форуму, на якому бізнес зможе знайти відповідь на питання, як залучити кошти, дізнатися про нові заходи з інвесторами.

У свою чергу генеральний директор UDC Holding Леонід БОГДАНОВ повідомив, що в жовтневій конференції планується участь практично всіх країн Перської затоки, а також шейхів, які видають підтвердження того, що проект відповідає вимогам нормам шаріату. У програмі конференції планується участь проектів у транспорті, логістиці, сільському господарстві, виробництві продуктів харчування, туризмі, інформаційних технологіях, будівництві, банківській сфері.

Гендиректор холдингу зазначив, що українським компаніям, які бажають працювати з арабськими інвесторами, слід вивчити їхні традиції й законодавство. Зокрема, за законами шаріату неприпустимо інвестувати в бізнес-проекти, пов`язані з алкоголем, зброєю, азартними іграми. Також арабські інвестори не надають кредитів, а входять до проекту як партнери, в основному з участю більш як 50%.

При цьому співвідношення позикових коштів до власного капіталу української компанії не має перевищувати 25%.