Київський ЦУМ готують до продажу

Фонд державного майна оголосив конкурс з відбору оцінювача держпакету ВАТ «Київський центральний універмаг» (Київ, вул. Б.Хмельницького, 2) у розмірі 39,647% статутного фонду. Про це повідомляє офіційне видання ФДМ «Відомості приватизації» від 5 серпня цього року.

Як наголошується у повідомленні, оцінку держпакету Київського центрального універмагу буде проведено з метою його подальшого продажу на приватизаційному конкурсі.

Відповідно до інформації ФДМ, балансова залишкова вартість необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, активів) станом на 30 червня цього року складала 90 млн. грн.

Розмір статутного фонду ВАТ «Київський центральний універмаг» - 64 млн. 616 тис. грн.