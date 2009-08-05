Київський ЦУМ готують до продажу
13:05, 05 серпня 2009Суспільство
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ФДМ оголосив конкурс з відбору оцінювача
Як наголошується у повідомленні, оцінку держпакету Київського центрального універмагу буде проведено з метою його подальшого продажу на приватизаційному конкурсі.
Відповідно до інформації ФДМ, балансова залишкова вартість необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, активів) станом на 30 червня цього року складала 90 млн. грн.
Розмір статутного фонду ВАТ «Київський центральний універмаг» - 64 млн. 616 тис. грн.
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