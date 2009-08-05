Погода на завтра

Завтра в деяких регіонах України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра буде мінлива хмарність. В західних областях, на Вінниччині, Одещині, а вдень місцями і в північних областях короткочасні дощі, грози; на заході місцями сильні дощі, в окремих районах град, при грозах подекуди пориви вітру та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, у східній та південній частині 28-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень близько 20°.

У Київській області 6 серпня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У столиці завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Температура води в Чорному та Азовському морях сьогодні 23-28°, у Дніпрі біля Києва 22°.