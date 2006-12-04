Києву загрожує доля Алчевська

АК “Київенерго” заявляє, що подальше обмеження обсягів постачання газу постачальними організаціями призведе до повного аварійного відключення усього енергетичного обладнання компанії. Про це УНІАН повідомили в ДГЗ “Київенерго”.

Раніше компанія інформувала, що починаючи з 1 грудня, примусовими діями газопостачальних організацій проводилося обмеження постачання газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Діями захисту через зниження тиску газу було зупинено блок №2 на ТЕЦ-6. Подальше обмеження обсягів газу призвело сьогодні до зупинки системою захисту енергоблоку 100 Мвт на ТЕЦ-5.

На сьогодні через продовження примусового зниження тиску природного газу з боку газопостачальних організацій з 6 енергоблоків “Київенерго” через відсутність газу не працюють 3, решта працює на технічному мінімумі.

“Подальше обмеження обсягів постачання газу призведуть до повного аварійного відключення усього енергетичного обладнання “Київенерго”, розвалу енергетичної системи Київського енерговузла 330 кВ та відокремлення станцій від загальної енергосистеми. Такі незрозумілі дії з боку газопостачальних компаній призведуть до тяжких соціальних наслідків, що у розпал зимового періоду є неприпустимим”, - наголошує “Київенерго”.

Як повідомили УНІАН в ДГЗ «Київенерго», оплата за отриманий газ на 1 грудня становить 94% від використаного, водночас, постачальники вимагають повної 100% оплати поточного платежу. В “Київенерго” сподіваються”, що за результатами переговорів, які тривають цими днями між компанією та газопостачальними організаціями, тиск надалі знижуватись не буде. Разом з тим, компанія готова й до переходу на мазут для забезпечення роботи обладнання у випадку його аварійного відключення через недостатній тиск газу.