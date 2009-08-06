Пожежа на луганській шахті: з-під землі виводять більше 200 гірників

У Луганській області на шахті «Суходольська-Східна» (м. Суходольськ, ВАТ «Краснодонвугілля») через пожежу на копрі головного стовбура виводять на поверхню 208 гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби у Донецьку, через нез’ясовані поки що причини о 8.00 на копрі головного стовбура, на відмітці +66 м, сталася пожежа. У зоні пожежі людей не було. У шахті на момент аварії перебувало 208 гірників, яким було дано команду підійматися на поверхню. Вентилятори головного провітрювання (ВГП) вентиляційних стовбурів №2 і №3 переведено на реверсивний режим роботи. ВГП головного стовбура працює в нормальному режимі. Відділення рятувальників з протипожежним устаткуванням, що прибули на шахту, оперативно ліквідовували пожежу. «Пожежу вже погашено, людей з шахти виводять, ніхто не постраждав», - сказали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, на шахті «Суходольська-Східна» у січні і липні 2009 року сталися аналогічні аварії. 18 січня на копрі повітроподавального стовбура на відмітці +21 м загорівся електричний кабель компресорної установки, через що з шахти було евакуйовано 335 гірників. 12 липня пожежа виникла на копрі головного стовбура (відмітка +66 м). Тоді з шахти вивели 339 гірників. Постраждалих у результаті цих аварій не було.