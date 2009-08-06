В Україні минулої доби сталося 675 ДТП

В Україні минулої доби сталося 675 дорожньо-транспортних пригод, в яких 20 осіб загинули, 148 – постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, у Тернопільській області внаслідок зіткнення двох легковиків загинули троє осіб. Аварія трапилась учора о 17.27 в Бережанах. На вулиці Тернопільській зіткнулися «Форд-Мондео» та таксі «ВАЗ 2107». Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ 2107» та двоє пасажирів загинули на місці, ще одного пасажира госпіталізовано в Бережанську центральну районну лікарню, повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Для вивільнення тіл загиблих з автомобіля та недопущення займання розлитого палива було залучено черговий караул пожежної частини Бережанського райвідділу МНС.