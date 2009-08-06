Парад до Дня Незалежності обійдеться у 70 млн. грн.

Загальна сума, яку буде витрачено на підготовку і проведення параду до Дня Незалежності України, така ж як і в минулому році - близько 70 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це сьогодні поінформував начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО під час другого спільного тренування парадних розрахунків, які візьмуть участь 24 серпня у параді військ з нагоди 18-ї річниці незалежності України.

Як зазначив С.КИРИЧЕНКО, підготовка до параду - це невід’ємна частина підготовки військ. “А підготовка військ фінансується з коштів, передбачених державним бюджетом для Збройних сил України на 2009 рік. Тому ми готуємо абсолютно усі війська і акцентовано ті частини, які братимуть участь у параді військ”, - підкреслив начальник Генерального штабу ЗСУ.

За його словами, на підготовку військ у цьому році ця цифра в межах 50 млн. грн. Для виконання завдань з розміщення військ, підготовки озброєння і військової техніки, які братимуть участь у параді, забезпечення зв’язком, тобто для акцентованої підготовки до параду, Кабінет міністрів України виділив 15 млн. грн. “Загальна сума, яка буде витрачена на підготовку і проведення параду, така ж як і в минулому році – близько 70 мільйонів гривень. Всі ці кошти задовольняють потреби у підготовці військ до параду”, - повідомив генерал армії С.КИРИЧЕНКО.

У той же час він наголосив, що всі ці кошти підуть не суто на парад, а саме на підготовку авіаційної компоненти Повітряних сил, частин і з’єднань Сухопутних військ, підрозділів Військово-Морських сил, курсантів вищих військових навчальних закладів, але з акцентом на участь у параді військ.