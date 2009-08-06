Лукашенко помилував українця, засудженого за перетин кордону

Президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО помилував жителя прикордонного українського селища, затриманого білоруськими прикордонниками за перетин україно-білоруського кордону і засудженого до трьох років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора на прес-конференції у Рівному народний депутат України Сергій КОШИН повідомив, що до нього звернулася дружина Івана КОВАЛЕВИЧА, що проживає в селі Познань Рокитнівського району Рівненської області, з проханням допомогти повернути додому чоловіка, батька її дев’яти неповнолітніх дітей, який півроку тому, заблукавши у лісі, перетнув українсько-білоруський кордон і був затриманий білоруськими прикордонниками.

За словами депутата, село Познань знаходиться біля самого білоруського кордону, але демаркаційна лінія тут ніяк не позначена і місцеві жителі досить часто, збираючи в лісі гриби чи ягоди, по кілька разів на день його перетинають.

І.КОВАЛЕВИЧ того дня пішов перевіряти власні вулики, які ще з радянських часів знаходяться в лісі на території Білорусі - за кілька сотень метрів від кордону. Чоловік мав із собою мисливську рушницю. Коли повертався, зустрів білоруських прикордонників, які попросили його проїхати з ними на заставу у Пінськ, сказавши, що це «звичайна формальність». Однак, І.КОВАЛЕВИЧА звинуватили у контрабанді зброї і посадили до слідчого ізолятора.

Через три місяці рішенням суду Республіки Білорусь його засудили до трьох років позбавлення волі і відправили до виправної колонії посиленого режиму у місто Шклов Могильовської області, розповідає С.КОШИН.

За словами депутата, він звернувся до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, в Міністерство закордонних справ України, до О.ЛУКАШЕНКА. Після цього президент Білорусі помилував І.КОВАЛЕВИЧА і минулого тижня його відпустили додому.