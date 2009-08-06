Тимошенко: «Надра» і «Укрпромбанк» будуть націоналізовані

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що ситуацію в банку «Надра» і «Укрпромбанке» вдасться наладити протягом місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв`ю трьом українським телеканалам.

«За нашими розрахунками, сьогодні є два великі системні банки (окрім трьох вже рекапіталізованих – УНІАН), які перебувають на стадії, по суті справи, передбанкрутства – це «Надра Банк» і «Укрпромбанк».

Це великі банки, там мільйони і мільйони людей і клієнтів, які залишилися сьогодні без грошей.

І зараз, після того, як ми прийняли на позачерговій сесії ініційований мною закон про підтримку банків у цей складний момент, ми бачимо шлях, як «Надра» і «Укрпромбанк» протягом місяця також націоналізувати, вибачте за таке неприємне слово, зробити державними ці банки і почати повертати людям їх власність - їх гроші», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Натомість «Имэкс-банк» і банк «Фінанси і кредит» не потребують того, щоб держава входила в капітал цих банків. Ці два банки на сьогоднішній день почувають себе спокійно, стабільно, і вони просто не потребують націоналізації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Уряд упродовж двох-трьох місяців має намір вирішити проблему ще ряду комерційних банків України.

«Є ряд маленьких банків, які також страждають сьогодні в цій ситуації (вплив кризи – УНІАН). Це приблизно до 15 банків, таких дрібних. І ось якраз той закон, який ми прийняли (про підтримку банків – УНІАН) дає нам відповідь, як нам поводитися з активами цих банків, як поводитися з депозитами людей. І я думаю, що тут трохи більше часу знадобиться, потрібно буде два–три місяця, але ми з цим також справимося», - сказала прем`єр-міністр.

Вона зазначила, що поставила перед урядом завдання захистити всіх вкладників банків, які на сьогоднішній день мають складнощі у своїй роботі й не можуть повертати вклади.