Націоналізація банків «знімає страх» населення

Націоналізуючи комерційні банки, які на сьогоднішній день опинилися у складному становищі, уряд повертає довіру населення до банківської системи і знімає страх перед нею.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в інтерв`ю трьом українським телеканалам.

«Зараз, націоналізуючи ці банки, забираючи їх в державну власність і повертаючи людям довіру до банків, ми знімаємо у людей страх: що робити зі своїми накопиченими грошима», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що завдання уряду – повернути довіру людей до банківської системи і зробити так, щоб вони без побоювання клали свої гроші на депозити в банки. Прем`єр-міністр зазначила, що в результаті кризи банківська система позбулася 90 млрд. грн. за рахунок зменшення вкладів, і фактично ці гроші втратила економіка країни.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що набагато надійніше тримати гроші в банках хоча б з тієї причини, що на сьогоднішній день збільшилася кількість квартирних крадіжок, а також грабежів на вулицях, зокрема, після зняття депозитних вкладів.

«Так от, наше завдання – зняти у людей внутрішній сумнів і страх. І ось тим, що ми зараз ці банки піднімаємо (шляхом рекапіталізації – УНІАН), ставимо їх на ноги і даємо людям чітке відчуття повернення їхніх грошей – це у людей знімає страх, і вони принесуть гроші не просто в банки, а через банки вони принесуть гроші в економіку країни. А це означає, почне кредитуватися сільське господарство, будівництво та інші галузі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.