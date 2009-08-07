7 серпня, о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з делегацією Конгресу США.

Як повідомляє прес-служба Президента, під час зустрічі будуть обговорені такі пріоритетні питання порядку денного українсько-американського стратегічного партнерства як посилення енергетичної безпеки України, реалізація євроатлантичного курсу України, а також заходи з подолання фінансово-економічної кризи, у т.ч. розвиток співпраці України з МВФ.

Американську делегацію очолює голова республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США Джон БЕЙНЕР. До складу делегації входять також представники (конгресмени) Ден БОРЕН, Джо БОННЕР, Дейв КЕМП, Том ЛЕТЕМ, Грег ВОЛДЕН.