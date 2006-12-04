У Росії живцем спалений священик, його дружина та троє дітей (фото)

У Тверській області в селі Прямухіно живцем спалений православний священик, його дружина і троє маленьких дітей - 11-річний син і дві доньки, 5 і 7 років.

Сім`я священика Тверської єпархії 31-річного Андрія Ніколаєва згоріла в будинку, де жила. Зловмисники підперли вхідні двері ззовні сталевою трубою. На вікнах будинку були грати, тому шансів у загиблих врятуватися не залишилося.

Як повідомляє сайті "Православие и мир", будинок Андрія Ніколаєва був облитий бензином і підпалений.

Спочатку повідомлялося, що дружина отця Андрія, яка лежала в лікарні, приїхала додому на вихідні і теж загинула у вогні. Потім правоохоронці заявили, що труп жінки в будинку не виявлений. Представник Ради безпеки області повідомив, що "місцезнаходження дружини священика Ніколаєвої Оксани Василівни, 1974 року народження, поки не встановлено", передає РІА "Новости". "Проведені розшукові заходи в лікувальних закладах наразі результатів не дали", - сказали в Раді безпеки.

Пізніше заступник прокурора - начальник слідчого управління прокуратури Тверської області Михайло Соколов заявив, що "при гасінні пожежі були виявлені тіла Андрія Ніколаєва, його дружини Оксани Ніколаєвої, а також їх дітей: Давида, 1997 року народження, Ганни, 1999 року народження, і Анастасії, 2002 року народження".

Вбивство священика Андрія Ніколаєва "повинне бути предметом уваги суспільства не менше, ніж політичні спекуляції навколо смертей Анни Політковської, Олександра Литвиненка та інших". Таку думку висловив голова московського відділення Союзу православних громадян Кирило Фролов.

Cвященник з іншого тверського села отець Георгій Белодуров нагадав, що недавно будинок Ніколаєва вже намагалися підпалити. "В останні місяці він жив з рушницею напоготові, оскільки мешканці Прямухіна, спившись, шукали міфічні коштовності, - зазначив отець Георгій. - Морально-етична обстановка в селі була така тяжка, що алкоголіки, які його населяють, стали продавати і обмінювати на випивку колоди будинків".

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