Суд відкрив справу про банкрутство заводу «Арсенал»

Господарський суд Києва своєю ухвалою від 28 липня ц.р. відкрив провадження у справі про банкрутство Державного підприємства "Завод "Арсенал" (м. Київ).

Про це йдеться в офіційному повідомленні з цього приводу, опублікованому в газеті "Урядовий кур`єр".

У повідомленні наголошується, що розпорядником майна боржника призначений арбітражний керуючий В’ячеслав ЛЕЦКАН.

Претензії кредиторів приймаються протягом 30 днів з моменту публікації даного оголошення.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Завод "Арсенал" спеціалізується на виробництві високоточних приладів для космічної і військової техніки, медицини, фотоапаратури, а також широкого спектру продукції машинобудування, хімічної і нафтогазової промисловості.

За даними компанії, щорічний обсяг виробництва і реалізації ДП Завод "Арсенал" становить понад 100 млн. грн. На підприємстві працює близько 2,5 тис. чоловік.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів №525-р від 10 квітня 2009 року, держпідприємство "Завод "Арсенал" реорганізується шляхом приєднання його до КП спеціального приладобудування "Арсенал", перейменованого з КП "Центральне конструкторське бюро "Арсенал". У рамках реструктуризації до КП спеціального приладобудування "Арсенал" приєднується також державне науково-дослідне підприємство "Український технологічний центр оптичного приладобудування" (м. Київ).

Усі підприємства знаходяться в підпорядкуванні НКАУ.