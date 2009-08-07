Прикордонники залишили Росію без тонни меду

Чернігівські прикордонники припинили спробу контрабанди понад тонни меду до Росії.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону підполковник Олександр ДУДКО.

За його інформацією, прикордонники відділу прикордонної служби "Семенівка" Чернігівського прикордонного загону затримали двох жителів Баштанського району Миколаївської області та двох жителів Архангельської області РФ, які намагалися переправити у Росію 1187,50 кг меду.

Прикордонники затримали два автомобілі "Газель" і "Вольво", що рухалися у напрямку Карповичі (Україна) – Бровничі (РФ). При огляді "Газелі" виявлено 24 діжки меду, які вилучено та передано до Новгород-Сіверської митниці.

Контрабандистів, за рішенням суду, буде притягнуто до адміністративної відповідальності.