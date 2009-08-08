Moody's знизило рейтинги Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service знизило із "Caa1" до "Caa2" корпоративний рейтинг в іноземній валюті і рейтинги дефолту та боргу НАК «Нафтогаз України», а також поставило їх на перегляд для можливого подальшого зниження.

Про це сказано в повідомленні Moody`s, переданому УНІАН.

«Рейтингова дія відображає побоювання агентства, оскільки недавні заяви представників уряду, що «Нафтогазу» слід швидко вступити в переговори з іноземними кредиторами щодо перегляду боргу перед погашенням єврооблігацій на 500 млн. доларів, яке припадає на 30 вересня, підтверджують необхідність класифікувати можливу позачергову підтримку уряду для запобігання дефолту нижче за середню категорію», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ сказав журналістам, що переконаний у необхідності реструктуризації заборгованості НАК «Нафтогаз України».

«З урахуванням того, що виплати припадають на кінець вересня, ми прискорюватимемо цю роботу (щодо реструктуризації євробондів), - сказав він журналістам у Києві. - На жаль, зараз переговорний процес по залученню ресурсів з Єврокомісією і міжнародними фінансовими організаціями триває, але тимчасові перспективи там незрозумілі. Я впевнений, що реструктуризація цієї заборгованості НАК необхідна».

Раніше уряд України дав офіційне доручення Міністерству фінансів і НАК «Нафтогаз України» вжити заходи для реструктуризації заборгованості держхолдингу за зовнішніми позиками і зниженні вартості обслуговування наданих йому кредитів, що привело до різкого зростання дохідності єврооблігацій компанії.

Україна цього тижня провела ряд виплат за зовнішніми боргами, одержавши черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в 3,3 млрд. дол. Ще 1,7 млрд. дол. Україні мають надати, згідно з досягнутою домовленістю, інші міжнародні фінансові інститути.

Нагадаємо, єврооблігації НАК «Нафтогаз України» були випущені в 2004 році. Обсяг випуску дорівнює 500 млн. дол., погашення відбудеться 30 вересня 2009 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.