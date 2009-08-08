Конституційний суд визнав сексуальну освіту обов'язковою

Конституційний суд ФРН в Карлсруе визнав, що шкільні уроки, присвячені сексуальній освіті, є обов`язковими для всіх учнів незалежно від їх віросповідання і точки зору їх батьків, повідомляє Welt.

Як наголошується в рішенні суду, у разі, якщо школа дотримується релігійного нейтралітету і терпимості, обов`язкова шкільна освіта, зокрема сексуальне виховання, мають пріоритет над правом батьків на виховання своїх дітей.

Ухвала суду була винесена після розгляду справи подружжя баптистів. У 2007 році вони відмовилися пускати своїх двох дітей у школу, де намічалися карнавал і театральна постановка, сюжет якої зачіпав тему сексуального насильства.

У ті два дні, коли в школі проходив карнавал і показ театральної постановки, вони просто не пустили своїх дітей до школи. У результаті були оштрафовані на 80 євро за порушення закону про обов`язкову шкільну освіту.

Вони звернулися до суду, який, проте, відхилив їх скаргу. Після цього вони подали апеляцію і дійшли в результаті до конституційного суду, який, проте, також встав на бік шкільної адміністрації.

Судді зазначили, що карнавал, який у минулому був релігійним дійством, в сучасному суспільстві перетворився на простий звичай, і не має ніякої релігійної спрямованості, зокрема католицької. Що стосується театральної постановки, то вона навчала дітей тому, як розпізнати і уникнути сексуального насильства, і не ображала релігійні почуття.

Лента.ру