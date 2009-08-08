Громадянство України прийняли ще 250 осіб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про прийняття до громадянства України 251 особи.

Як повідомляє Служба з питань громадянства Секретаріату Президента України, з них – 14 неповнолітніх. До громадянства прийняті представники 33 національностей, найчисельніші з яких - росіяни (30%), вірмени (16%), грузини (9%), молдовани (7%) та азербайджанці (6%).

Протягом поточного року, згідно з рішеннями Президента, прийнято до громадянства України 2 272 особи.

Загалом у першому півріччі цього року громадянство України набули 20 952 особи. Припинено громадянство України 3 239 особам.