Банки, які обмежили бонуси верхівці, програють конкуренцію

Міністр фінансів Франції Крістін Лагард (Christian Lagarde) звинуватила зарубіжні банки в тому, що вони не дотримують обмеження на виплату бонусів, про яке домовилися лідери країн "Великої двадцятки" (G20) в квітні цього року. Про це повідомляє AFP.

На думку Лагард, іноземні банки, які не бажають знижувати обсяг виплачуваних бонусів, одержують конкурентні переваги порівняно з французькими фінансовими організаціями. Французький міністр фінансів пропонує обговорити це питання на наступному засіданні G20 у вересні.

На квітневому засіданні лідери країн "Великої двадцятки" домовилися значно обмежити виплату преміальних в умовах кризи, особливо працівникам фінансового сектора. Після цього в багатьох державах, у тому числі і у Франції, пройшло обговорення законопроектів, згідно з якими бонуси керівництву великих компаній мали регулюватися владою.

Проте останнім часом багато банків оголосили про те, що підвищують зарплати і бонуси, повертаючи їх на докризовий рівень. Про це заявили, зокрема, американські Citigroup, Morgan Stanley і Goldman Sachs, а також російський "Ренесанс Капітал".

Лента.ру