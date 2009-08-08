Ющенко вимушений особисто втрутитись у проблеми сільського господарства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимушений особисто втрутитись у вирішення гострих проблем сільськогосподарської галузі, йдеться у повідомленні Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

За повідомленням, Президент стурбований ситуацією, що складається у вітчизняному агропромисловому комплексі України.

В.ЮЩЕНКО окреслив необхідні заходи для врегулювання найбільш болючих існуючих проблем - указ від 29.05.2009 № 378 «Про деякі заходи щодо поліпшення фінансового стану аграрного сектору економіки та розвитку тваринництва», указ від 18.09.2007 № 890 «Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна», листи глави держави до прем`єр-міністра України щодо розвитку ринку цукру, м`яса, зерна.

Як ідеться у повідомленні, “на жаль, уряд виявися неспроможним реалізувати ці заходи, конкретні стратегічні кроки уряду для подолання негативних процесів у галузі та забезпечення розвитку сільського господарства та пов`язаних секторів – відсутні”.

За результатами аналізу служби, має місце стрімке збільшення проблем агропромислового комплексу.

Так, після загострення ситуації на ринках молочної продукції і м`яса у 2008-2009 роках, що супроводжувалось зниженням виробництва, зростанням споживчих цін, імпортом низькоякісної продукції, поточного року додались нові проблеми на ринках зерна і цукру, що призвело до зниження закупівельних цін на зерно у сільгоспвиробників та підвищення роздрібних цін на цукор. При цьому урядова аграрна політика зводиться до проведення чергових та позачергових нарад і засідань, на яких проблемні питання не врегульовуються і як наслідок - з`являються нові.

“Замість здійснення конкретних кроків - поліпшення фінансування та кредитування села, стимулювання будівництва тваринницьких комплексів, встановлення справедливих цін на сільськогосподарську продукцію уряд пропонує суспільству піар-акції, у які перетворюються засідання Кабінету міністрів України з аграрної тематики.Звинувачуючи виробників цукру у змові, прем`єр-міністр готує підґрунтя для ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини. Але це знищить рентабельність цукрового виробництва в Україні і в умовах кризи гроші підуть на підтримку виробників інших країн. Втрачає сенс збирання врожаю цукрових буряків, що може призвести до дефіциту цукру вже наступного року”, – йдеться у повідомленні.

За висновками служби, не краща ситуація у суміжних галузях - розпочалась стагнація у сільськогосподарському машинобудуванні. Прикладом є Харківський тракторобудівний завод, що оголосив у липні про припинення виробництва внаслідок невиконання урядом своїх обіцянок про підтримку сільськогосподарського машинобудування.

“Обіцянки прем`єр-міністра України про таку підтримку перетворились в пусті заяви. З передбачених Законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік» у Стабілізаційному фонді більш як 2 мільярдів гривень агропромисловий комплекс отримав лише близько 18 мільйонів грн., не говорячи вже про обіцянки прем`єр-міністра України щодо надання для вирішення проблем АПК майже 8 млрд. грн.”, – заявляє служба.

Внаслідок цього Президент вимушений особисто втрутитись у вирішення гострих проблем галузі. За повідомленням, найближчим часом В.ЮЩЕНКОМ буде вжито низку відповідних заходів.