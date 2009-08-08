Ялта святкує своє 171-річчя

Курортна Ялта відзначає своє 171-річчя.

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди Дня міста на катку «Ялта ICE» відбудуться два грандіозні льодові шоу. Очікується участь зірок світового фігурного катання Олексія ЯГУДІНА, Ірини СЛУЦЬКОЇ, Тетяни НАВКИ і Романа КОСТОМАРОВА.

Протягом дня у місті пройдуть спортивні конкурси, парад духових оркестрів, виставка художників, концерти.

Також сьогодні в місті відкриється другий бювет із мінеральною водою. Для ялтинців організований безплатний вхід до музеїв.

Завершиться святкування піротехнічним шоу на набережній і в акваторії порту.

Для молоді підготовлена програма «Ялта – любов моя».

Крім того, 9 серпня у місті-курорті заплановані змагання з пауерліфтингу. У льодовому комплексі покажуть дитячий мюзикл «Бременські музиканти на льоду».