Ощадбанк готовий прийняти більше 1 млн. рахунків вкладників Укрпромбанку

Правління «Ощадбанку» розглядає можливі варіанти прийняття на обслуговування депозитів вкладників «Укрпромбанку».

Про це повідомив голова правління «Ощадбанку» Анатолій ГУЛЕЙ у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» .

«Зараз ми проводимо консультації з Міністерством фінансів, Національним банком і тимчасовою адміністрацією «Укрпромбанку». Йдеться про переведення понад одного мільйона рахунків, що належать приблизно 450 тис. фізичних осіб-вкладників», - уточнив він.

При цьому А.ГУЛЕЙ запевнив, що «Ощадбанку» під силу вирішення і більш масштабних завдань, тому за умови чіткої правової регламентації цього процесу технічно «Ощадбанк» готовий виступити у ролі агента уряду і здійснити таку операцію.

Проте для цього необхідне дотримання двох принципових моментів, підкреслив він. Так, у разі переведення грошових коштів вкладників «Укрпромбанку» політичним силам не слід непрофесійно коментувати сам процес, створюючи непотрібний ажіотаж серед вкладників як «Укрпромбанку», так і держбанку.

«Також усім потрібно розуміти, що цей процес не триватиме один або два тижні, він займе від двох місяців до півроку», - підкреслив голова правління «Ощадбанку».

«Друге, чого не можна зараз допустити, - це погіршення фінансового стану держбанку. Тому для нас вкрай важливе зараз питання якості і ліквідності активів, які можуть бути передані держбанку на забезпечення виплат за зобов`язаннями, що приймаються, перед вкладниками «Укрпромбанку», - заявив А.ГУЛЕЙ.

При цьому він спрогнозував, що остаточне рішення щодо подальшої долі вкладів в «Укрпромбанку» буде ухвалене на початку наступного тижня.

Як повідомлялося, постановою №447 від 5 серпня Нацбанк продовжив дію мораторію на задоволення вимог кредиторів в «Укрпромбанку» до 21 січня 2010 року. До цієї дати банк отримав право повертати кошти лише в межах встановлених тимчасовою адміністрацією і узгоджених з НБУ лімітів.