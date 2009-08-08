Ющенко заснував щорічну церемонію підняття прапора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом заснував щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня о 9-й годині по всій Україні.

Відповідний Указ Президента (№ 602/2009 від 7 серпня 2009 року) «Про внесення змін до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року №987 «Про День Державного прапора України», опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, Президент доручив Кабінету міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським адміністраціям здійснювати комплекс урочистих заходів щодо святкування Дня державного Прапора, зокрема, проводити щорічно 23 серпня о 9 годині офіційну церемонію підняття прапора в Києві і Севастополі, обласних і районних центрах, інших населених пунктах країни, за участю діячів науки і культури, представників міжнародних, громадських, релігійних організацій, політичних партій.

Також Президент доручив вищезазначеним органам у рамках святкування Дня прапора забезпечити організацію роз`яснювально-просвітницьких заходів, присвячених історії державного прапора України та інших її державних символів, тематичних конференцій, круглих столів.

Крім того, згідно з документом, пропонується органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об`єднанням громадян вивішувати державний прапор щорічно в День Соборності (22 січня), День Перемоги (9 травня), День Конституції (28 червня), День Державного прапора (23 серпня), День Незалежності (24 серпня), День Збройних Сил (6 грудня) і під час проведення загальнодержавних заходів.

Разом з тим, пропонується органам місцевого самоврядування встановити державні прапори на центральних площах, проспектах, вулицях, площах у Києві і Севастополі, обласних і районних центрах, інших населених пунктах, і провести роботи щодо належного облаштування місць установлення прапорів.

У свою чергу, Державний комітет телебачення і радіомовлення має забезпечити широке висвітлення заходів, пов`язаних зі святкуванням Дня Державного прапора і сприяти проведенню інформаційно-просвітницької кампанії щодо історії державних символів України та їх популяризації

Нагадаємо, День Державного прапора України святкується 23 серпня.