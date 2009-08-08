Мозок Майкла Джексона повернули його сім'ї

Мозок Майкла Джексона, вилучений з голови для проведення медичних тестів, повернули його родині, повідомляє телеканал Sky News. Мозок співака знадобився патологоанатомам для з`ясування причин смерті.

Допомогли тести з`ясувати причину смерті Джексона чи ні, не уточнюється. Від чого помер Джексон, офіційно до цих пір не оголошено, але найбільш ймовірною версією називається передозування пропофола - сильнодіючого препарату, який використовують для наркозу. Як повідомляє The Daily Mail, саме до цієї версії схиляються судові слідчі і медичні експерти.

Після смерті Джексона було проведено два розтини його тіла, одне з них - на прохання родичів померлого. Нещодавно з`явилася інформація про те, що родичі співака зажадали провести ще один розтин, проте напередодні стало відомо, що це неможливо - такого висновку дійшов патологоанатом, який оглянув тіло. (За даними The Daily Mail, третій розтин все ж таки був проведений, але про його результати нічого не повідомляється.)

Як очікується, тепер, коли мозок співака возз`єднався з його тілом, відбудуться похорони. Точну дату заходу, втім, поки не призначено. Достеменно невідомо також, де буде похований Джексон.

Як стало відомо напередодні, родинна співака хоче поховати його на кладовищі Forest Lawn в Лос-Анджелесі. Похорон, за інформацією The Daily Mail, пройде без урочистої церемонії і запрошених гостей

Лента.ру