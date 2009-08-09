У музеї-заповіднику «Ганнина пустинь» відбулося свято

На Чернігівщині, на хуторі Мотронівка, у літературно-меморіальному музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша «Ганнина пустинь» проходить літературно-мистецьке свято з нагоди 190-річчя від дня народження видатного українського письменника, філософа, політичного і громадського діяча.

Як передає кореспондент УНІАН, до хутора, де видатний українець провів останні роки життя, прибули численні гості: міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН, народні депутати Іван ПЛЮЩ, Оксана БІЛОЗІР, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, керівництво Чернігівської області, представники творчої інтелігенції краю.

Акція вшанування пам’яті митця розпочалася з покладання квітів до могили Пантелеймона Куліша та його дружини Ганни Барвінок (Олександри Білозерської). Заупокійну літію відслужив єпископ Ніжинський і Прилуцький ІРИНЕЙ. Звертаючись до присутніх, він зазначив, що зірка П.Куліша сяє найяскравіше на небосхилі видатних українців, оскільки саме він зробив значний внесок у переклад Біблії українською мовою, і його завіти не втрачають актуальності й до сьогоднішнього часу «за одним уставом і одним серцем служити Україні».

Після акції вшанування гості ознайомилися з експозицією літературно-меморіального музею та поспілкувалися з майстрами народно-декоративної творчості Чернігівщини, роботи яких представлені на виставці.

Директор Інституту українознавства НАН України Петро КОНОНЕНКО назвав літературно-меморіальний музей «Ганнина пустинь» культурним центром європейського рівня. На його думку, народний депутат І.ПЛЮЩ, який доклав зусиль до відродження хутора письменника, здійснив місію державної ваги.

«Якби всі 450 депутатів відродили чи створили по одному музею, то Україна стала б європейським і світовим культурним центром», - переконаний П.КОНОНЕНКО.

В.ВОВКУН, спілкуючись із журналістами, підкреслив, що своїм святим обов’язком вважає участь у цьому святі. Він також повідомив, що під час відвідання музею П.Куліша у нього виникла думка про необхідність створення робочої групи, яка працювала б над виданням літературної спадщини П.Куліша. За його словами, цей намір потрібно втілити Фонду Пантелеймона Куліша із Спілкою письменників України.

«Твори Пантелеймона Куліша у повному обсязі досі не видано, і вони чекають свого часу до 200-річчя з дня народження митця», - сказав міністр.

Літературно-мистецьке свято продовжила фольклорна програма за участю творчих колективів Чернігівщини та України.