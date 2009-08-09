У Києві горів Оболонський ринок

Учора пізно ввечері в столиці на ринку "Оболонь" (вул. Героїв Дніпра, 43) сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, сигнал про пожежу надійшов до чергового столичного МНС о 23.30. О 1.30 9 серпня пожежу було ліквідовано. Внаслідок спалаху вогнем було знищено та пошкоджено 70 торговельних контейнерів на площі 300 квадратних метрів. Постраждалих немає. Сума збитків встановлюється.

За попередніми данними, причиною виникнення полум’я стало необережне поводження поки що невстановлених осіб із піротехнічними виробами.