Погода на 10 серпня

10 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях в Криму та Приазов`ї місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 7-12°, у південних областях місцями 15-18°; вдень 20-25°, на Закарпатті до 28°, в Карпатах 13-18°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 7-12°, вдень 20-25°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Температура води в Чорному та Азовському морях 21-25°, біля Чорноморського 20°, в Дніпрі біля Києва 21°.