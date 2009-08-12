Ізраїль критикує «антисемітську риторику» мера Ужгорода

В Ізраїлі стурбовані проявами «антисемітської риторики» в Україні. Недавно мер Ужгорода Сергій Ратушняк піддав критиці кандидата в президенти Арсенія Яценюка і пов’язав її з його національністю.

Як повідомив "Німецькій хвилі" речник зовнішньополітичного відомства Ізраїлю Ігаль Пальмор, у Єрусалимі вважають неприйнятним використання у політичному житті будь-яких антисемітських та расистських гасел. Тому в Ізраїлі сподіваються на здоровий глузд і порядність українських політиків, які мали б дати відсіч подібній риториці, наголошує Пальмор.

Водночас на думку Ефраїма Зурова з єрусалимського Центру Візенталя, із наближенням президентських виборів розігрування "Антисемітської карти" в українській політиці лише загостриться: "В останні роки ми спостерігаємо зростання в Україні антисемітських інцидентів різного характеру.

Головна проблема в тому, що українська влада ніколи не докладала достатніх зусиль з тим, щоби викоренити це явище", - каже Зуров. Разом з тим експерт прогнозує досить стриману реакцію офіційного Єрусалима на вірогідне повторення конфліктів на кшталт останнього за участі ужгородського міського голови Сергія Ратушняка й кандидата Арсенія Яценюка.

Натомість, зазначає представник правозахисного центру, у разі повернення «антисемітської карти» на український агітаційний олімп у період президентської кампанії, варто очікувати на жорстку критику від міжнародної спільноти, що може негативно вплинути на імідж України у світі.