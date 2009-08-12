У Львові викрали президента компанії

11 серпня близько 13.00 до правоохоронних органів надійшла заява родичів президента будівельної компанії «Львіввікнопласт» Олександра РЕШЕТНІКОВА про те, що він зник безвісти після відвідування лікарні у Львові.

Про це повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління внутрішніх справ Ігор ЦІКАЛО.

За його словами, у своїй заяві родичі президента компанії повідомили, що 11 серпня о 9.0 він поїхав до одної з приватних клінічно-лабораторних закладів на території так званої Чорнобильської лікарні у Львові. О.РЕШЕТНІКОВ мав забрати результати аналізів і повернутися додому.

«Проведеними заходами ми вже встановили, що О.РЕШЕТНІКОВ вчора відвідав лабораторію, забрав результати аналізів. Його автомобіль було знайдено припаркованим на стоянці біля лікарні, а самого президента будівельної компанії після відвідин медичного закладу ніхто більше не бачив. Зараз проводимо усі необхідні слідчі дії щодо пошуків зниклого», - заявив І.ЦІКАЛО.

Він наголосив, що на даний час розглядається декілька версій, проте пошуки ведуться за заявою родичів «як безвісти зниклого».

Поінформовані джерела в обласному управлінні міліції повідомили, що є дані про те, що О.РЕШЕТНІКОВ під час виходу з лікарні був викрадений групою з п’яти осіб у масках на обличчях. Вони схопили чоловіка і запхали до мікроавтобуса, який зник у невідомому напрямку. Також джерело відзначило, що останнім часом точились чутки про борги компанії «Львіввікнопласт» та нібито переділ майна серед акціонерів.