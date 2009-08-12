Загроза дефіциту цукру таки існує?

Дефіцит цукру та його необґрунтовано висока ціна викликані геноцидом цукрової галузі українською владою. Про це заявив голова Вінницької обласної організації Української селянської демократичної партії Василь Зубко.

«Держава дотепер не виплатила дотації під посів цукрового буряка врожаю 2009 року, що вже призвело до зменшення оброблюваних площ в цьому році», – зазначає голова Вінницької обласної організації УСелДП.

За даними Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор», якщо в 2001 році було засіяно буряком 853 тисяч гектарів, то в 2009 році – лише 327 тисяч гектарів.

«Загроза дефіциту цукру, попри завіряння уряду, вже існує. Навіть якщо на цей рік запасів сировини вистачить, наступного – дефіциту не уникнути», – заявляє Василь Зубко.

У Вінницькій обласній організації наголошують, що підприємства в цьому році прогнозовано вироблять лише 1 мільйон 500 тисяч тонн цукру, в той час, як щорічна необхідність держави в цукрі складає близько 2 мільйонів тонн.

Замість того, щоб заробляти гроші на експорті, уряд просто знищує цукрову галузь. Неможливо, щоб в державі, яка колись була головним експортером цукру в світі, існувала реальна загроза дефіциту сировини», – підкреслює Василь Зубко.