Долар на міжбанку лізе все вище

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,1835/8,2105, на 12:00 ціни виросли – 8,2240/8,2470 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2490/0,2500, на 12:00 ціни піднялися - 0,2512/0,2522.

На російському валютному ринку курс долар-рубль виріс і на 12:00 встановився на рівні 32,6725 (+0,4118).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4093/1,4095, змінюючись в доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,5430/11,5810, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,6035/11,6355.