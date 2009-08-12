Українець влаштував п’яну бійку на борту лайнера “Люфтганзи”

В аеропорту Франкфурта-на-Майні затримали українця, який бешкетував на борту лайнера авіакомпанії “Люфтганза”, повідомляє “Німецька хвиля”.

Інцидент стався в суботу, 8 серпня. 27-річний український моряк Олександр, прізвище якого не розголошується, очевидно, був напідпитку і почав бешкетувати на борту літака "Люфтганзи", що прямував із Сан-Паулу до Франкфурта-на-Майні, йдеться у повідомленні.

За словами речника авіакомпанії, "нетверезий український моряк почав бешкетувати і заважати іншим пасажирам на борту нашого літака LH507. Командир корабля не виключив вимушеної посадки, про що поінформували громадянина України. Після цього сталася бійка між п’яним моряком та, очевидно, його колегами – теж моряками. Очевидно, вони не хотіли вимушеної затримки. Після цього чоловіка зв’язали та передали поліції у Франкфурті".

В аеропорту Франкфурта українця зустріла федеральна поліція (прикордонники), яку ще під час польоту викликав командир корабля. Речник поліції сказав, що українець не чинив спротиву. Поліцейські були здивовані, коли побачили його з кривавими підбоями під очима. Він також скаржився на головний біль. У такому стані українця відправили у клініку у Франкфурті, де він провів ніч під наглядом поліції. Підозра лікарів щодо перелому основи черепа не підтвердилася, і наступного дня український моряк вилетів до Києва. На нього заведено справу за адміністративне правопорушення. Йому загрожує штраф.

За словами речника "Люфтганзи", українець уже під час посадки у Бразилії був напідпитку. На запитання, чому його тоді пропустили в літак, а не зупинили, як це було зроблено під час інциденту з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ у травні, представник авіакомпанії відповів: "Очевидно, він не здавався таким п’яним, як тоді український міністр внутрішніх справ, і так потрапив на борт".