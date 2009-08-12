Закрилися торги доларом на міжбанку

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,1835/8,2105, до 12:00 ціни зросли до 8,2240/8,2470. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,2415/8,2645 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:45 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютною парою USD/UAH з ціною відсікання – 7,8000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2490/0,2500, до 12:00 ціни піднялися - 0,2512/22. На час закриття ціни досягли максимуму - 0,2521/31. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,5550 (+0,2943).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4093/95, а на 15:15 зросли до 1,4166/68. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,5430/11,5810, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,6035/11,6355. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня - 11,6575/11,6950.