У Севастополі вшанували пам'ять моряків «Курска»

У Севастополі сьогодні вшанували пам`ять моряків, які загинули дев`ять років тому на атомному підводному човні «Курск» в Баренцовому морі.

Як передає кореспондент УНІАН, із 118 членів екіпажа атомоходу 18 родинними і життєвими узами були пов`язані з Севастополем.

У Володимирському соборі (усипальні адміралів) відслужили панахиду за загиблими. Відбулося покладання квітів на кладовищах Північної сторони і Комунарів.

Родичі загиблих і члени Союзу ветеранів Афганістану та інших локальних конфліктів зібралися в школі №15, де було урочисто відкрито меморіальну дошку капітану 2-го рангу Юрію Щепетнову, колишньому випускнику цієї школи, який загинув на АПЧ «Курск».

Голова Севастопольської міської організації Українського Союзу ветеранів Афганістану і воїнів-інтернаціоналістів Олександр ПЕРМІНОВ під час траурного мітингу подякував всім, хто сприяв у виготовленні і установленні пам`ятної дошки - керівництво і колектив школи №15, підприємців.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міськдержадміністрації, сім`ї загиблих моряків АПЧ «Курск», як і члени сімей моряків підводного човна «Комсомолец», звільнені від сплати всіх комунальних платежів (у Севастополі сьогодні 17 таких сімей).

Крім того, за програмою «Сприяння» з міського бюджету щокварталу виділяється допомога у розмірі 650 грн., а членами сім`ї загиблих вважаються не тільки вдови і діти, але й батьки підводників.

Сім`ї загиблих моряків прирівняні до сімей воїнів-інтернаціоналістів, які не повернулися додому.