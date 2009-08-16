Велика Британія готова зрізати премії банкірам

Велика Британія готова посилити законодавство щодо компенсацій і премій банкірам, якщо банки і фінансові компанії продовжать хибну практику видачі величезних бонусів своїм співробітникам за операції з надмірним ризиком. З такою заявою виступив міністр фінансів країни Алістер Дарлінг в інтерв`ю британській пресі, передає SkyNews.

За його словами, він чудово розуміє стурбованість громадськості, яка більше не може спокійно дивитися на величезні зарплати і премії тих, хто поставив під удар економічну стабільність, але продовжує при цьому одержувати винагороду.

Варто зазначити, нагадує РосБізнесКонсалтинг, що у Великій Британії, США, Франції, та й в інших країнах, зростає незадоволення населення величезними бонусами, які одержують банкіри. У багатьох випадках державі довелося організовувати термінові вливання коштів, або й повністю націоналізовувати банки, які через ризиковані операції опинилися на межі колапсу. Проте це не заважає надалі керівництву таких банків розподіляти мільйони і десятки мільйонів у вигляді премій за роботу своїм співробітникам і членам рад директорів, чия праця принесла самі збитки.