У Дніпропетровську легковик врізався у маршрутку: 6 поранених

У Дніпропетровську при зіткненні легковика з маршруткою постраждали 6 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня о 09.35.

Водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з маршрутним мікроавтобусом „Мерседес-Спринтер”, в якому перебували 12 пасажирів.

Унаслідок ДТП постраждали 6 осіб, із них четверо пасажирів маршрутки, котрі з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.