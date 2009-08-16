У Дніпропетровську легковик врізався у маршрутку: 6 поранених
12:11, 16 серпня 2009Суспільство
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Проводиться розслідування
У Дніпропетровську при зіткненні легковика з маршруткою постраждали 6 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня о 09.35.
Водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з маршрутним мікроавтобусом „Мерседес-Спринтер”, в якому перебували 12 пасажирів.
Унаслідок ДТП постраждали 6 осіб, із них четверо пасажирів маршрутки, котрі з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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