Турист помер від серцевого нападу під час сходження на Говерлу

12:35, 16 серпня 2009
Суспільство
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Тіло передали міліції

На Івано-Франківщині під час сходження на гору Говерла у 58-річного туриста з міста Дунаївці, що на Хмельниччині, стався серцевий напад, внаслідок якого він помер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався 15 серпня о 12.30.

Гірськими рятувальниками МНС тіло померлого із застосуванням спеціального спорядження було спущене з гори та передане співробітникам міліції.

 

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