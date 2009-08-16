Турист помер від серцевого нападу під час сходження на Говерлу

На Івано-Франківщині під час сходження на гору Говерла у 58-річного туриста з міста Дунаївці, що на Хмельниччині, стався серцевий напад, внаслідок якого він помер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався 15 серпня о 12.30.

Гірськими рятувальниками МНС тіло померлого із застосуванням спеціального спорядження було спущене з гори та передане співробітникам міліції.