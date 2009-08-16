У Ахметова відхрестилися від піротехніки, яка вибухає під Донецьком

Склади піротехніки, що вибухнули сьогодні під Донецьком, не мають відношення до тієї піротехніки, яка призначена для церемонії відкриття стадіону «Донбас Арена» на 29 серпня.

Про це заявила кореспонденту УНІАН керівник проекту церемонії відкриття нового стадіону «Донбас Арена» Євгенія ЛЕВЧИЦЬКА.

За її словами, «абсолютно ніякого відношення ці склади піротехніки до «Донбас Арени», ні до нас, ні до наших підрядників не мають». Є.ЛЕВЧИЦЬКА пояснила, що «піротехніка, призначена для відкриття стадіону, ще в дорозі, її ще немає в Україні».

Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що на складах зберігалося понад 80 тон піротехнічних виробів і вони належать ТОВ «Едельвейс», а піротехніка призначалася для феєрверка на честь урочистого відкриття «Донбас Арени» - нового стадіону «Шахтаря».

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області на Окружній дорозі між Ясинуватою і Донецьком прогриміли вибухи на складах піротехніки.

Перший могутній вибух стався близько 14:50. За словами очевидців, він був настільки потужним, що в довколишніх будинках повилітали шибки. У небо здійнялася величезна біло-чорна хмара, яку вітром знесло у бік центру Донецька.

Хмара засипала попелом центральні вулиці обласного центру.