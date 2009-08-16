Про ліквідацію пожежі на складах під Донецьком говорити рано

На складах піротехніки, що вибухнули під Донецьком, бійці Міністерства з надзвичайних ситуацій продовжують локалізацію надзвичайної події.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила о 22:10 керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна СЄДОВА з посиланням на чергового диспетчера облуправління.

За її словами, «вся техніка, всі 9 спецмашин на місці, ніхто нікуди не виїжджав, локалізацію не оголошено».

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області на Окружній дорозі між Ясинуватою і Донецьком в неділю прогриміли вибухи на складах піротехніки.

Перший потужний вибух стався близько 14:50. За словами очевидців, він був настільки сильним, що в довколишніх будинках повилітали шибки. У небо здійнялася величезна біло-чорна хмара, яку вітром знесло у бік центру Донецька.