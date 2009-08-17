МНС нарешті почало гасити склад піротехніки на Донеччині

На складах піротехніки, що вибухнули під Донецьком, бійці Міністерства з надзвичайних ситуацій продовжують локалізацію надзвичайної події.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 08:00 17 серпня підрозділам МНС вдалося пройти на територію складу, де трапляються поодинокі спалахи залишків піротехнічних виробів, і розпочати їх безпосереднє гасіння.

На місці діють 48 рятувальників, 13 одиниць техніки МНС, а також опергрупа Головного облуправління МНС. Жертв і постраждалих від вибухів немає. Причина вибухів та розміри матеріальних збитків установлюються. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, в Ясинуватському районі Донеччини, на землях Спартаківської сільради, на території складу ТОВ „Союз”, де були розташовані дві металеві одноповерхові складські будівлі площею по 1260 м2 кожна, в яких зберігалися 60 тонн піротехнічних виробів, зокрема, феєрверки, салюти та петарди, пролунали кілька вибухів з подальшим горінням. Внаслідок вибухів складські будівлі зруйновані, через розліт піротехніки, що вибухала, на прилеглій території сталося загоряння сухої трави на площі 5 гектарів. На відстані 3 кілометрів від складу у садовому товаристві „Факел” згорів дачний дерев’яний будинок, та пошкоджені вогнем 40 м кв. покрівлі іншого дачного будинку. О 19:00 підрозділами Державної пожежної охорони МНС загоряння сухої трави та дачних будинків було ліквідоване.

За словами очевидців, перший вибух був настільки сильним, що в довколишніх будинках повилітали шибки. У небо здійнялася величезна біло-чорна хмара, яку вітром знесло у бік центру Донецька.