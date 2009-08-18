Російські нафтовики збільшили бонуси співробітникам

05:55, 18 серпня 2009
Суспільство
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Не послухали Путіна

Російські нафтові держкомпанії знехтували порадами уряду утриматися від виплати бонусів співробітникам в умовах кризи і значно збільшили розміри виплат. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на газету "Ведомости".

Зокрема, в другому кварталі 2009 року "Роснефть" виплатила 1537 співробітникам 2,3 мільярда рублів (больше 70 млн. дол.), або по 498,6 тисячі рублів (15,5 тис. доларів) на місяць кожному. Для порівняння, в першому кварталі ц.р. аналогічний показник склав 110,8 тисячі рублів на людину в місяць, а в середньому за 2008 рік - 190,4 тисячі рублів.

Аналогічно вчинили і в іншій держкомпанії - "Транснефти". У другому кварталі 2009 р. 630 співробітників компанії одержали в середньому по 421 тисячі рублів за місяць. Це майже втричі більше, ніж у першому кварталі 2009 р. і середнього показника за 2008-й.

Як зазначає газета, невідомо, чи буде якась реакція чиновників на такі дії держкомпаній. Публічних рекомендацій щодо бонусів російські чиновники держкомпаніям не давали, проте в лютому 2009 р. прем`єр-міністр Володимир Путін заявив, що чекає, що гроші в нафтовій галузі будуть витрачені на виробництво, а не на бонуси. Пізніше держмонополіям офіційно радили заощаджувати на бонусах в антикризовій програмі уряду.

Газівники виявилися обережнішими за нафтовиків. Держмонополія "Газпром" знизила середні виплати на кожного співробітника на 19 відсотків у другому кварталі до 55,9 тисяч рублів на одного. Проте штат компанії помітно збільшився - з 5,6 тисяч осіб у головному офісі та представництвах в 2008 р. до 11,6 тисяч на початку 2009-го і до 14,7 тисяч наприкінці червня поточного року.

При цьому номінальна зарплата працівникам в "Газпромі" не скорочувалася, а з липня 2009 року була проіндексована на п`ять відсотків через зростання інфляції. Бонуси за 2008 рік в держкомпанії поки що не виплатили і, за словами заступника голови правління "Газпрому" Андрія Круглова, "не факт", що вони взагалі будуть виплачені.

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