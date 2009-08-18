Викрадачі львівського бізнесмена досі не висували жодних вимог

Станом на сьогодні інформації про місцеперебування директора будівельної компанії «Львіввікнопласт» Олександра РЕШЕТНІКОВА немає.

Також немає у розпорядженні правоохоронців і нових даних, які стосуються обставин та мотивів викрадення бізнесмена, повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Відпрацьовується ряд версій щодо викрадення директора компанії, у тому числі і викрадення з метою викупу. Проте поки що не надходило жодних вимог щодо викупу чи інших умов від викрадачів бізнесмена.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня до правоохоронних органів надійшла заява родичів президента будівельної компанії «Львіввікнопласт» О.РЕШЕТНІКОВА про те, що він був викрадений під час виходу з лікарні у Львові групою з п’яти осіб у масках. Вони схопили чоловіка і запхали до мікроавтобуса, який зник у невідомому напрямку.