На Кам’янській Січі урочисто встановили Державний прапор

У селі Республіканець Бериславського району Херсонської області, на території колишньої Кам`янської Січі запорозьких козаків сьогодні відбулися урочистості, присвячені Дню Державного прапора України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонської облдержадміністрації.

Головною подією заходу стало урочисте підняття Державного прапора України головою обласної державної адміністрації Борисом СІЛЕНКОВИМ. Прапор розміром 3х5 метрів вивісили на спеціально встановленому до свята 21-метровому металевому флагштоці.

Поряд з Державним прапором України несли почесну варту молоді козаки - джури Горностаївського куреня та козаки обласної об`єднаної паланки "Військо Запорозьке низове".

Свято завершилось покладанням квітів до могили кошових отаманів Костя Гордієнка та Василя Єрофеєва.

Нагадаємо, що наразі у Кам’янській Січі проводять роботу з підготовки до відзначення в жовтні поточного року 300-річчя цієї Січі. На її території планується створити філію Національного історико-культурного заповідника Хортиця - Кам`янська Січ.

Довідка УНІАН. Кам`янська Січ є єдиною в Україні пам`яткою козацької Січі, що зберегла свій первозданний вигляд. Тут збереглися усі три основні складові Січі: Кіш, до складу якого входили курені, скарбниці, Січова площа; передмістя з виробничими майстернями, житловими будинками; козацький цвинтар, на якому збереглася могила видатного кошового отамана Костя Гордієнка, з насипаним на ній курганом.

Історія появи та функціонування Кам`янської Січі має безпосереднє відношення до подій національно-визвольної боротьби українського козацтва та патріотичної еліти під проводом гетьмана Івана Мазепи. 12 - 14 травня 1709 року припинила своє існування Чортомлицька Січ, з якою була пов`язана більш як півстолітня героїчна історія Війська Запорозького Низового. За підтримки запорожцями Івана Мазепи царські війська, скориставшись відсутністю більшої частини січовиків, приступом узяли січові укріплення, знищили Січ та зруйнували розташовані поблизу неї козацькі зимівники. У тому ж 1709 році було закладено Кам`янську Січ, значно нижче по Дніпру.

Через два роки царські війська примусили козаків перейти на лівобережжя Дніпра. Біля сучасного м. Цюрупинськ, на тодішній території Кримського ханства, вони заснували ще одну Січ - Олешківську.

Запорожці повернулись на Кам`янську Січ в 1730 році, де і перебували до 28 березня 1734 року.