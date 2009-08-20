Київенерго заявляє про готовність знову судитися з КМДА

АЕК «Київенерго» (м. Київ) готова знову судитися з Київською міською держадміністрацією у разі непогашення заборгованості з компенсації різниці між економічно обгрунтованими витратами на виробництво теплової енергії та існуючими тарифами, яка станом на 1 липня становить 1,239 млрд. грн., що підтверджене актами звірки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління АЕК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«Якщо в триденний термін, згідно із дорученням глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО, столична влада не вирішить питання з виплатою заборгованості, «Київенерго» буде вимушений вкотре судитися з КДМА. Компанія має досвід позитивного вирішення питання в суді з владою та іншими компаніями», - сказав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, через те, що ДК «Газ України» своєчасно не надала «Київенерго» податкові накладні, в енергокомпанії утворилася переплата податку на додану вартість у розмірі 85,6 млн. грн., що підтверджене останньою податковою перевіркою.

Голова правління «Київенерго» додав, що «державний бюджет заборгував «Київенерго» чималу суму, але, незважаючи на це, компанія вчора була вимушена виплатити 54 млн. грн. податку на прибуток, якого насправді немає».

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня «Київенерго» і Київська міська держадміністрація підписали акти щодо заборгованості місцевої влади перед енергокомпанією з компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло і витратами компанії на виробництво теплової енергії. Підписано два акти на загальну суму 1,239 млрд. грн. Із них - 908 млн. грн. – борг житлово-експлуатаційних організацій і 331 млн. грн. – заборгованість бюджетних та інших організацій.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - у тепловій енергії.