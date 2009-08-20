На активістів Яценюка скоєно більше десяти нападів

З липня, коли Громадська організація ”Фронт змін» почала проводити заходи для поширення інформації про свою діяльність, на її волонтерів було скоєно понад десять нападів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, у Київському міському осередку організації відбулося нагородження активістів, які захистили інформаційні намети та листівки від хуліганів, коли ті намагалися перешкодити волонтерам розповсюджувати інформацію про діяльність громадської організації.

Голова Київського міського осередку ГО «Фронт змін» Андрій ПИШНИЙ вручив нагороди та подякував за громадську діяльність, мужність та відвагу, проявлені у захисті конституційних прав і свобод громадян України.

За даними прес-служби, “по всій Україні активісти організації на волонтерських засадах з інформаційних наметів поширюють інформаційні листівки. Зокрема, в Києві дев’ять активістів були змушені захищатися від нападників, проти декого з них була застосована фізична сила. Волонтерам довелося проявити всі свої вміння, щоб взяти ситуацію під контроль до приїзду міліції. Павло МАЛЬОВАНИЙ – один із активістів Деснянського району, був змушений заспокоювати нетверезого чоловіка, який увірвався в намет і намагався його розтрощити”.

«До нас підійшов п’яний чоловік, зайшов у палатку, почав її ламати, ми його попросили піти, натомість він почав застосовувати фізичну силу, нам довелося викликати наряд міліції. Як тільки ми почали дзвонити в міліцію, до цього чоловіка раптом підійшов його знайомий, вивів його з палатки, і вони швидко пішли геть. Мені цей чоловік порвав сорочку і вдарив по обличчю. Довелося докласти зусиль, щоби тримати себе в руках і не відповісти», - розповів П. МАЛЬОВАНИЙ.

Активісти пояснюють свою рішучість бажанням захистити свою громадянську позицію: «В той момент я думав лише про те, щоб захистити ці намети, бо кожен намет «Фронту змін» - це частинка нашої ідеї, яку бачать люди щодня. Якщо люди не бачитимуть намет, ця часточка інформації не буде донесена», - розповів керівник Голосіївського районного осередку «Фронту змін» Олександр ЯРИГА.

«Ми навіть думки не мали, що доведеться нагороджувати людей за мужність і відвагу в мирний час. Але протягом останніх днів, значно почастішали акції, спрямовані на те, щоб завадити донесенню позиції «Фронту змін» до широких мас”, - наголосив А.ПИШНИЙ.