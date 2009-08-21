Італія допоможе Україні інтегруватися в європейські газові ринки, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на італійського регулятора енергетики AEEG.

Згідно з поширеним сьогодні повідомленням, італійський регулятор допоможе українським регулюючим органам розробити правила і рекомендації в газовій сфері, щоб наблизити регулювання і тарифікацію на газовому ринку України до європейських. Робота вестиметься в спільних комісіях між регулюючими органами Італії та України; проект з інтеграції, що фінансується Єврокомісією, розрахований на два роки.

Раніше Україна уклала аналогічну угоду про посилення інтеграції свого ринку електроенергетики в європейські ринки.