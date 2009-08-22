Активісти Народної Самооборони вшанували велопробігом Сидора Ковпака

Активісти «Народної Самооборони» Сумської області 22 серпня здійснили велопробіг за маршрутом Суми-Путивль-Суми.

Як передає кореспондент УНІАН, у легендарному Путивлі представники молодіжного крила НС Сумщини поклали квіти до пам’ятника партизанському генералу, двічі Герою Радянського Союзу Сидору Ковпаку. По тому, взявши пригоршню путивльської землі, велосипедисти вирушили на Суми, звідки опівдні від символу міста - Альтанки - вирушили автобусами на Полтавщину.

Там у містечку Котельва 120 років тому народився С.Ковпак, і саме в цьому райцентрі до колони сумчан і чернігівців приєдналися представники НС із Харківської та Київської областей. Відбувся урочистий мітинг.

Після мітингу майже 250 активістів НС із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та міста Києва вирушили єдиною колоною на Хортицю, де 23-24 серпня відбудеться Всеукраїнська акція «День Незалежності на Хортиці».