Луценко: сказати "візьмемо бульдозери і прочистимо джемільовки" неможливо

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що жорсткими силовими методами проблему самовільного захоплення землі в Криму не розв`язати. Про це він заявив сьогодні в Сімферополі в ході представлення нового керівника міліції автономії Геннадія МОСКАЛЯ, передає кореспондент УНІАН.

«Репресивними діями виганяти людей із самозахоплень – шлях в нікуди. Вони переселяться на наступне захоплення», – сказав глава МВС.

Ю.ЛУЦЕНКО виступає за створення реєстру тих репатріантів, які потребують земельних ділянок.

«Очевидно, буде з`ясовано, скільки – умовно 20, 50, 70 тисяч людей – вимагають ділянки, потребують їх життєво. Очевидно, є такі ділянки землі в тому або іншому районі Криму, і вони будуть надані, – тільки це може зняти напругу», – вважає міністр.

«Сказати вам, що ми візьмемо бульдозери і прочистимо все «джемільовки» (очевидно, похідне слово від прізвища лідера кримськотатарського меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЬОВА - УНІАН) по Криму і всіх олігархів, які набудували їх в парках, неможливо. Це потрібно вирішувати базово, дізнатися, скільки є реально потребуючих, і де ця земля (яку можна виділити - УНІАН). І ось тоді або вони поселяться на відведену їм законно землю, або будуть виселені із самозахоплень», – заявив керівник МВС.

Довідка УНІАН. За офіційними даними, в кримській автономії самовільно зайнято понад 1300 га землі.