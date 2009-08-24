Архієпископ Маркс одержить приз за свою книгу "Капітал"

Книга католицького архієпископа Мюнхена і Фрейзинга Рейнгарда Маркса "Капітал" визнана кращою в Німеччині в категорії економічної літератури, повідомило в неділю агентство KAI.

Книга обсягом 320 сторінок вийшла друком у листопаді 2008 року. Архієпископ Рейнгард Маркс свідомо назвав її точно так само, як і його знаменитий однофамілець Карл свою фундаментальну економічну працю.

У "Капіталі" Рейнгард Маркс застерігає читачів від небезпек і загроз "примітивного капіталізму" і закликає звернути серйозну увагу на соціальне вчення Католицької Церкви, яке побудоване на принципі загального блага.

Аналізуючи проблеми сучасної світової економіки – зростання боргів третього світу розвиненим країнам, поширення злиденності, кризу - католицький єрарх виступає з різкою критикою "диких фінансових спекуляцій" і "надхмарних бонусів для топ-менеджерів найбільших компаній".

Архієпископ Рейнгард Маркс до 2007 р. був єпископом Тріра - рідного міста Карла Маркса. У Конференції католицьких єпископів Німеччини автор нового "Капіталу" очолює комісію з питань соціальної політики.

Прем`єр землі Баварія вручить нагороду архієпископу Марксу під час урочистої церемонії в Мюнхені 24 листопада. Лауреатом у категорії політичної літератури оголошений екс-президент Німеччини Ріхард фон Вайцзеккер.

РІА "Новости"