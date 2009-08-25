На кордоні з Польщею відбудуться Європейські дні добросусідства

29-30 серпня на кордоні між Україною та Республікою Польща, у Кречові-Нововолинську (Волинська область України) - Крилові (Люблінське воєводство, Республіка Польща) біля прикордонного знака № 835, відбудуться Європейські дні добросусідства.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, заходи відбудуться з ініціативи молодіжних громадських організацій з української та польської сторін.

«Проведення Європейських Днів Добросусідства є важливою формою зміцнення і поглиблення прикордонного співробітництва, популяризації євроінтеграційного курсу, ознайомлення з економічним, туристичним, культурно-мистецьким потенціалом народів двох країн”, - зазначається в повідомленні..

Програма цьогорічних Європейських Днів Добросусідства на українсько-польському державному кордоні передбачає проведення форуму транскордонної співпраці, круглого столу, транскордонного ярмарку, а також насичена іншими заходами музичного, спортивного характеру тощо.

Зокрема, як повідомили УНІАН організатори свята, 29 серпня 2009 року впродовж дня на Кордоні 835 відбуватиметься Транскордонний ярмарок. У програмі якого - майстер класи, ярмарок ремесел, ярмарок волинських агросадиб, виставка-продаж мистецьких творів прикордоння. На острові Крилів з польської сторони відбудуться лицарські турніри, інсценізація справжнього готського поселення. На фольк-сцені виступлять народні творчі колективи з Польщі та України.

На ярмарок запрошені майстри переважно з західного регіону: Івано-Франківська, Львова, Луцька, Тернополя та інших міст. Передбачається участь близько ста майстрів. Кожен з них – знавець своєї справи і демонструватиме свої вироби на Ярмарку ремесел, як найкращі. Бажаючі матимуть змогу придбати вишиванки, вироби з глини, малюнки на склі, вироби з соломи, плетені з лози, ляльки-мотанки, в’язані речі, вироби зі шкіри, дерева, металу та багато-багато іншого.

Проводитимуться також майстер-класи. Гончарі вчитимуть відвідувачів робити глечики на гончарному крузі, бажаючі можуть спробувати себе за роботою на ткацькому станку. Також вас навчать, як працювати з деревом і виконувати оздоблювальні орнаменти, а ковалі допоможуть з металу створити свою підкову щастя.

Гості фестивалю матимуть можливість ознайомитися з виробами сувенірної крамнички "Вінок волошковий" та придбати вироби декоративно-прикладного мистецтва волинських майстрів та умільців.