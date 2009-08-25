Німецьку компанію запідозрили в скупівлі органів померлих українців

Фармацевтична компанія Tutogen з Баварії купувала в Україні органи, взяті з тіл померлих, причому в деяких випадках препарування і подальший продаж органів здійснювалася без відома і згоди родичів, повідомляє Лента.ру з посиланням на матеріали журналу Spiegel.

Видання посилається на внутрішні документи Tutogen, які потрапили в розпорядження журналістів. З них видно, що в 2000-2001 роках в Україні для потреб фармацевтичної компанії було препаровано 1152 трупи.

У "внутрішньому" прайс-листі зазначено, що 2002 року за плечову кістку Tutogen платила постачальникам 42,90 євро, за стегно - також 42,90 євро, а за білясерцеву сумку - від 13,30 до 16,40 євро залежно від розміру.

Хоча документи стосуються початку 2000-х років, за словами українського судмедексперта Володимира Юрченка (Wladimir Jurtschenko), з яким вдалося поговорити журналістам, на сьогодні в Україні продовжують розтинати трупи для Tutogen.

Як зазначає Spiegel, родичі померлих далеко не завжди знають, що відбувається з тілами їх рідних, а часто введені в оману. Журналісти наводять в зв`язку з цим свідчення Олени Крат (Lena Krat) з Києва.

За її власними словами, вона дала згоду на те, щоб з трупа її батька медики узяли смужки шкіри. Проте коли вона одержала тіло, виявилось, що з трупа були видалені всі сухожилля, кістки і хрящі.

Видобуті з трупів "анатомічні частини" зазвичай ідуть на виготовлення трансплантатів. За останні роки об`єм цього ринку розрісся до мільярдів доларів. Виручка з одного трупа може сягати 250 тисяч доларів. Найактивніше біологічні трансплантати, взяті від трупа людини, використовуються в США, хоча користь від них, як відзначає Spiegel, ще не доведена.